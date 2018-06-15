İstanbul İtfaiyesi 4 ayda 13 bin 228 olaya müdahale etti

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı itfaiye ekipleri, bu yılın ilk 4 ayında 13 bin 228 olaya müdahale etti.
İBB'nin İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, Ocak ve Nisan ayları arasını kapsayan 4 aylık süreçte 6 bin 645 yangına müdahale etti. Ekipler yangının yanı sıra sel, su baskını, can kurtarma gibi 6 bin 583 acil olaya da müdahalede bulundu. Böylece yılın ilk 4 ayında toplam 13 bin 228 bin olay İstanbul İtfaiyesi'ne intikal etti.
3 BİN 898 ÇALIŞAN GÖREV YAPIYOR
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından dijital olarak yayınlanan "Tech İstanbul" dergisindeki verilere göre; Ocak-Nisan ayları arasında yangın ve itfai olaylara ilişkin farkındalık çalışmaları ile eğitimler kapsamında 513 bin 339 etkinlik gerçekleştirildi.İstanbul İtfaiyesi'nde hâlihazırda 3 bin 898 çalışan görev yapıyor. 304 yıl önce kurulan teşkilatın 120 adet istasyonu ve 860 adet aracı bulunuyor.
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