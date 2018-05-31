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İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane'de sokağın ortasında dayak yiyen kadını kocasından kurtaran vatandaş yaşananları anlattı. Karısına şiddet uygulayan kocaya kafa atan belediye işçisi, "Kendi içimden gelen sesi dinleyerek ben de yardıma koştum" dedi.

Kağıthane'de dün yaşanan olayda tartıştığı karısını sokak ortasında döven adama çevredeki vatandaşlar meydan dayağı atmıştı. Kocası Mehmet T.'nin şiddetine maruz kalan Nevin T.'nin yardımına koşan Kağıthane Belediyesi temizlik işçileri Emre Derebaşı ve Yunus Emre Bilgili yaşananları anlattı.

Karsını döven adam koşarak kafa atan Emre Derebaşı, “Görevim olan bölgenin kontrolünü yaparken kadının çığlık seslerini duydum. Sese doğru baktığımda şahsın elindeki cisimle-ben onu ilk başta sopa zannettim- kadına vurduğunu gördüm. Dolayısıyla bende kendi içimden gelen sesi dinleyerek yardıma koştum. Vurduğunda kadının düştüğünü gördüm” dedi.

Karısını döven adamın serbest bırakılmasına tepki gösteren Yunus Emre ise şöyle konuştu: “Benim kadının olduğu kısma arkam dönüktü. Ben döndüğümde tam o anda adam kadının suratına vurunca biz koştuk. Önce polisler Mehmet T.'i götürdüler. Daha sonra da bizim ifadelerimize başvurdular. Adam serbest kaldı. En çok zoruma o gitti. 'Ben karımı dövmedim karım kendi kendini yere attı, o adamlarda durduk yere beni dövdü' demiş' (İHA)


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
vay senin kafana kurban dayı.. Allah zeval vermesin sana.. helal.. böyle tipitip korkaklar bu muamaleye layık..
ÜLKEYE BAK ÇAY DEMLE. NERDE POLİS BU ÜLKEDE.
karısını döven sinir hastası,yardıma uçar kafayla gidense "çatacak bir adam arayan" psikopatın önde gideni.ülkede herkes sinir hastası olmuş.ne bakıyon?diye birbirine giriyor insanlar.kafayı yiyen kişi dava açsa kazanır.
O adamın ellerinden öpmek isterim
adam resmen kanatlanıp uçmuş be:) helal olsun abime kafana sağlık.
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