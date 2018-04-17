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İstanbul Kağıthane’de 36 yıllık eşi Eşi Halide Özpolat’ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ali Rıza Özpolat’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti sanık Ali Rıza Özpalat’ın “Kasten öldürmek" suçundan 20 yıl hapis ile cezalandırılmasına hük

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

IHAAW161157-ASA/17-04-2018 - İstanbul Kağıthane’de 36 yıllık eşi Eşi Halide Özpolat’ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ali Rıza Özpolat’ın yargılandığı dava karara bağlandı. 17.04.2018 16:11:57 TSI NNNN

IHAAW161157-ASA/17-04-2018

- İstanbul Kağıthane’de 36 yıllık eşi Eşi Halide Özpolat’ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ali Rıza Özpolat’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti sanık Ali Rıza Özpalat’ın “Kasten öldürmek" suçundan 20 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

17.04.2018 16:11:57 TSI
NNNN

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