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İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de dini nikahlı eşiyle resmi nikah kıymak isteyen genç kız, başlık parası isteyerek evlenmesine izin vermediği iddiasıyla annesinden şikayetçi oldu. Genç kız, bununla da yetinmeyerek, korunmak için tedbir kararı talep etti.

İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu

İstanbul Maltepe’de ikamet eden 18 yaşındaki G.D., erkek arkadaşı G.E. ile evlenmesine engel olduğunu iddia ederek annesi S.D.'den şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesinde, yaklaşık 2 yıldır arkadaşı olan G.E. ile dini nikahı yaparak birlikte yaşadıklarını belirten G.D., "Annemden evlenmemize rıza göstermesini istiyorum, kabul etmiyor. Kimliğimde de fotoğraf olmadığı için evlenemiyorum. Nüfus müdürlüğü tarafından birinci derece yakınımla müracaat etmem gerektiği söyleniyor. Annem de gitmeyi kabul etmiyor" dedi.

"ANNEMDEN DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"

Annesinin 25 bin lira başlık parası ve çeyiz parası ile 3 tane burma bilezik istediğini kaydeden G.D., "Ancak bu şekilde evlenmenize yardımcı olurum’ diyor. Annemden davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Genç kız, annesi hakkında önleyici tedbir kararının uygulanmasını istedi.

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SAVCILIKTAN TAKPSİZLİK KARARI

Anne S.D. hakkında, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. Kararda, müşteki G.D.’nin nüfus cüzdanında fotoğrafı olmadığı için evlenemediğini beyan ettiği, nüfus müdürlüğüne birinci dereceden yakını ile müracaat etmesi gerektiğinden annesinden yardım istediği ancak annesinin karşılığında para ve altın talep etmesi üzerine şikayetçi olduğu kaydedilirken, "Nüfus cüzdanının değiştirilmesi idari bir işlem olup, savcılığın yetki ve görev alanına girmediği anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer yoktur" denildi.

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Öte yandan Anadolu Aile Mahkemesi, müşteki G.D.’nin annesi S.D. hakkında tedbir kararının uygulanması talebini de reddetti. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
iyi yapmış. başlık parası ne inek mi satıyorsun. burası dağ başı mı
16sında başlamış
16 yasinda imam nikahlilik. allahim elestirmiyorum sonra hep basima geliyor.
evlada bak düşman başına
Doğur, besle, büyüt oysun gözünü
Mantıklı, annen o paraları yiyecek sen de ya anlaşamayacak ayrılacaksın ya da şiddet ya da cinayet. çünkü annen seni değil kendisini düşünüyor yazık böylesi zihniyete
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