İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen bir soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme sistemi ByLock’u, farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden kullandıkları belirlenen 45 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda farklı meslek dallarına bağlı örgüt üyelerinden 24’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, adreslerinde bulunamayan firari 21 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.