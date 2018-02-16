İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 34 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Zanlılardan 19’u yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü FETÖ üyelerince kullanılan gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı 34 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polisi, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Örgütün kripto iletişim aracı ‘Bylock’ programını kullanan ve mesaj içerikleri çözümlenen 34 şüpheliden 19’u yakalanarak gözaltına alındı. Polis, firari olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.