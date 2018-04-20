İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı’na bağış yaptıkları tespit edilen FETÖ/PDY üyesi 51 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. İstanbul merkezli 6 ilde 51 adrese düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen çeşitli meslek gruplarından 33 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Firari 18 zanlının yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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