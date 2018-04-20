HABER

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.Alınan bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı’na bağış yaptıkları tespit edilen FETÖ/PDY üyesi 51 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı’na bağış yaptıkları tespit edilen FETÖ/PDY üyesi 51 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. İstanbul merkezli 6 ilde 51 adrese düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen çeşitli meslek gruplarından 33 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Firari 18 zanlının yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Flaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyorFlaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyor
Türkiye için korkutan uyarıTürkiye için korkutan uyarı
İş adamı aracının içinde öldürüldü!İş adamı aracının içinde öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.