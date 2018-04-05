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İstanbul merkezli sahtecilik operasyonunda 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 15:00 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 5 ilde "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan operasyonda şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan operasyonda şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı. Firari 8 şüphelinin yakalanması için operasyonun sürdüğü kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından İstanbul merkezli olarak Ağrı, Edirne, Kırklareli ve Muğla’da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatmıştı. Mali Şube polisi, üretimi ve ithalatı yapılmadığı halde çok sayıda lüks aracı sahte belge düzenleyerek gümrükten giriş yapmış gibi göstererek sahte Türk Standartları Enstitüsü (TSE) raporları düzenlediği ve bu araçlara tescil işlemi yaptırdığı tespit edilen 23 kişilik şebekenin 15 üyesini yakalayarak gözaltına aldı. Bu araçları satın almak için bankalardan kredi çekerek ortadan kaybolan şebekenin firari 8 üyesinin yakalanması için de operasyonların sürdüğü bildirildi.

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