İstanbul Modern, Beyoğlu’ndaki geçici mekânına taşındı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, 3 yıl boyunca faaliyetlerini sürdüreceği Beyoğlu’ndaki geçici mekânına taşındı. İstanbul Modern, Karaköy’deki binasının Galataport projesi kapsamında yeniden inşa edilecek olması nedeniyle faaliyetlerine geçici olarak Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi’ndeki eski Union Française binasında devam edecek. 14 yıldır sergi salonları, fotoğraf galerisi, eğitim ve sosyal programları, kütüphane, sinema, restoran ve mağazasıyla Karaköy’deki 4 numaralı antrepoda faaliyetlerini sürdüren İstanbul Modern, 3 yıllık inşa süresinin ardından yeniden eski binasına dönecek. ANTHONY CRAGG’İN “İNSAN DOĞASI” SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR İstanbul Modern, Beyoğlu’daki geçici mekânındaki ilk süreli sergisinde çağdaş heykel sanatının özgün ve yenilikçi sanatçılarından Anthony Cragg’i ağırlıyor. Ferko’nun sponsorluğunda, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ve British Council katkılarıyla gerçekleşen “İnsan Doğası” başlıklı sergide, sanatçının 50 yıllık kariyerinin her dönemine ilişkin geniş bir seçkiye yer veriliyor. Küratörlüğünü İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu’nun üstlendiği, 50’nin üzerinde yapıtın yer aldığı sergi 23 Mayıs - 11 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

“CRAGG VE YAPITLARINI AÇILIŞ SERGİMİZDE AĞIRLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ” İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Ferko Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Meriçten, İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu ve sanatçı Anthony Cragg, İstanbul Modern’in Beyoğlu'ndaki geçici mekânında bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Oya Eczacıbaşı, heykel sanatının en önemli isimlerinden Anthony Cragg ve yapıtlarını açılış sergisinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi: “Karaköy’deki yeni müze binamız tamamlanana kadar üç yıllığına taşındığımız Beyoğlu’ndaki geçici mekânımızda heykel sanatının en önemli isimlerinden Anthony Cragg ve yapıtlarını açılış sergimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanatseverler bir süre müzemize ev sahipliği yapacak olan eski Union Française binasındaki ilk süreli sergimizde, Cragg’in 40 yılı aşkın kariyerinin farklı dönemlerini izleme ve tanıma imkânı bulacak. Yapıtları dünyanın en saygın müze ve kurumlarının koleksiyonlarında yer alan Cragg, biçim, renk ve malzemenin sınırlarını zorlayarak yeniden tanımladığı heykel sanatına getirdiği çeşitlilikle çok katmanlı bir zenginlik sunuyor. İstanbul Modern izleyicisi Anthony Cragg ile daha önce koleksiyon sergilerimize dâhil edilen “Çirkin Yüzler” adlı yapıtla buluşmuştu. Dünyaca ünlü heykel sanatçısının bu kapsamdaki ilk sergisini İstanbul’la buluşturmamızı sağlayan değerli Ferit Meriçten ve Ferko’ya tüm sanatseverler adına teşekkür ederim.”