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İSTANBUL NİSPETİYE CADDESİ'NDE YOLDA ÇÖKME (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

İSTANBUL NİSPETİYE CADDESİ'NDE YOLDA ÇÖKME (1) DHA İSTANBUL NİSPETİYE CADDESİ'NDE YOLDA ÇÖKME (1) Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.

İSTANBUL NİSPETİYE CADDESİ'NDE YOLDA ÇÖKME (1) DHA İSTANBUL NİSPETİYE CADDESİ'NDE YOLDA ÇÖKME (1) Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Görüntü Dökümü:

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