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İSTANBUL - OKMEYDANI'NDA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN (HAVADAN GÖRÜNTÜ 3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 13:20 | Son Güncelleme

İSTANBUL - OKMEYDANI'NDA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN (HAVADAN GÖRÜNTÜ 3)

İSTANBUL - OKMEYDANI'NDA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN (HAVADAN GÖRÜNTÜ 3)

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