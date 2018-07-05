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İSTANBUL ÖPMEK İSTEDİĞİ KADIN TARAFINDAN DİLİ KOPARILAN SALDIRGANA 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 12:18 | Son Güncelleme

ÖPMEK İSTEDİĞİ KADIN TARAFINDAN DİLİ KOPARILAN SALDIRGANA 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Haber: Serpil KIRKESER İSTANBUL DHA Esenyurt'ta öpmek istediği kadın tarafından dili koparılan saldırgana 5 yıla kadar hapis istendi.

ÖPMEK İSTEDİĞİ KADIN TARAFINDAN DİLİ KOPARILAN SALDIRGANA 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Haber: Serpil KIRKESER İSTANBUL DHA Esenyurt'ta öpmek istediği kadın tarafından dili koparılan saldırgana 5 yıla kadar hapis istendi. Esenyurt'ta 2016 yılının Mart ayında zorla öpmek istediği E.O. (28) tarafından dili koparılan M.O.'nun (19) yargılandığı davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuksuz sanık M.O.'nun " E.O.'yu arkadaşıma benzettiğim için sürpriz bir şekilde öptüm" şeklindeki savunmasının makul ve geçerli bir savunma olmadığı vurgulandı. Mütalaada, sanığın "Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmada şikayetçi E.O.'nun avukatı hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, sanık M.O.'nun, mağdur E.O'ya benzediğini iddia ettiği kız arkadaşını tanık olarak hazır edeceğini beyan etmesine rağmen duruşma gün ve saatinde gelmediğini tutanaklara geçirdi. Duruşma Savcısı Cahit Cantepe esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, "E.O. 14 Mart 2016 tarihinde Esenyurt'ta Cumhuriyet Meydanı alt geçidinde bulunan otobüs durağında indikten sonra Esenyurt Meydanı'na çıkmak için merdivene yöneldi. Bu sırada arkasında gelen M.O., arkadan E.O.'yu tutarak yüzünü kapattı, sonra kendisini öpmeye başladı, E.O'yu duvara yasladı. M.O., E.O.'nun dudaklarını öpmek istediği sırada, E.O. da M.O.'nun dilini ısırdı. Sanık M.O. yine cinsel saldırılarına devam etti. E.O'nun direnmesi üzerine M.O. da olay yerinden uzaklaştı" denildi. SAVCI: SANIĞIN SAVUNMASI GEÇERLİ BİR SAVUNMA DEĞİL Savcı mütalaasında, "Her ne kadar sanık M.O., müşteki E.O.'yu arkadaşına benzettiği için sürpriz bir şekilde kendisini öptüğünü belirtmiş ise de sanık M.O.'nun bu savunmasının makul ve geçerli bir savunma olmadığı" ifadeleri kullanıldı. Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nce sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu (TCK) 102/2 maddesi kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dava dosyasını kendilerine gönderildiği hatırlatılan mütalaada, sanığın "Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar suçundan cezalandırılması talep edildi. MAĞDURUN AVUKATI SÜRE İSTEDİ Mağdurun avukatı da, "Mütalaanın sanığın cezalandırılması gerektiği kısmına katılıyoruz. Ancak TCK 102/1-1 (Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl etmek) cümlenin uygulanması yönünde mütalaaya katılmıyoruz. Buna ilişkin itirazlarımızı yazılı biçimde bildireceğiz. Tarafımıza süre verilsin" dedi. Taraflara süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

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