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İstanbul Ortaköy'de yaya geçidinde feci ölüm

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 11:31 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbul'da Beşiktaş Ortaköy’de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki kadına, önce seyir halinde olan belediye otobüsü ardından da karşı istikametten gelen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında metrelerce sürüklenen kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaya geçidinde araçların durmayarak kadına çarptığı anlar güvenlik kameralarına saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.15 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy’de bir yalıda çalışan Muzaffer Vala Başar (50), akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine gitmek üzere otobüs duraklarına doğru yürümeye başladı. Caddede bir süre yürüyen kadın bir süre sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak araçlar normalde yaya geçidinden geçen kadına yol vermek yerine durmayarak yollarına devam etti.

Yaya geçidinin ortasında kaldı

Seyir halinde olan araçların arasında kalan kadına bir süre sonra Selman Sakaryaidaresindeki 34 TR 0253 plakalı belediye otobüsü çarptı. Karşı istikamete savrulan kadının üzerinden o esnada seyir halinde olan Samet Yılmaz yönetimindeki 34 TN 1171 plakalı kamyonet geçti. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında metrelerce sürüklenen Başar, ağır yaralandı.

Dikkat! İstanbul'da çok sayıda ölüm olabilir!

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da korkunç olay! Ölüme beraber gittiler

Önce belediye otobüsü ardından kamyonet çarptı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadın yolun karşısına geçmek için yaya geçidine iniyor. Birkaç adım atan kadın seyir halinde olan araçların arasında kalıyor. O esnada kadına belediye otobüs çarpıyor. Çarpmanın etkiyle karşı şeride savrulan kadına, bir de kamyonet çarpıyor. Çarpan kamyonetin altında ezilen kadın metrelerce sürükleniyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ortaköy istanbul

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
yayalara yol veren yok ki ehliyet vermeden yolların araçlardan çok yayaların olduğu öğretilmeli
Cinayet kanım dondu resmen :-(
abla yolun ortasında durmaması gerekirdi evet ama Yaya geçidi orası yaya ! bir öküzde durup yol vermemiş gidiceğiniz yere en baba 3 saniye geç giderdiniz yol verseydiniz ama vermediniz bir aileye ateş düştü sayenizde mutlu olun
@ttayfunn_2016 Yaya geçidi la orası. Ulan avrupayı yağla balla anlatanlar yaya geçitlerindeki insanlığı da anlatsanıza.
YAYA GEÇİDİ NEDEN KALIN ÇİZGİVAR ARAÇLAR GÖRSÜN YAVAŞLASIN DURSUN
yaya kaldırımı niye koyuyorlarki çiflikte at arabası gibi sürüyorlar zaten
Resmen cınayet
Amerikada adımını kaldırımdan yaya geçidine attın mı araçlar durur. Burda kaldırımda bile canın allaha emanet. Ama sağolsun dış işleri bakanlığımız amerikaya gidenleri aman canınızı kollayın terörizm faliyeti olabilir diye uyardı. Bizde bu faaliyetin olması için teröriste gerek yok. İstanbulda yaşamak yeterli. Kaldırıma yola tecavüz yayaya sıfır saygı bizde çok normal şeyler.
soforler resmen cinayet islemisler yaya gecidinde agir bir ceza verinki ders olsun lutfen soforluk yanliz onunu gorup gaza basmak degil ehliyetlerini ellerinden alin enbuyuk hapis cezasini verin sayin hakimler hepimizin basina gelebilir resmen katiller hadi bil ilk yapin sayin hakimler bu iki katile vein cezalarini yonettiginiz devlet asmis yaya gecidi tabelalari yerler cizilmis yaya gecidi diye sofor yaya gedidi ikazlarini gordumu bin goz olmasi lazim sayin hakimler bunun ahireti var hesabi var lutfen ornek agir ceza verin heskes bilsin yaya gecidi sus degil
böyle sürücülere kesinlikle müebbet verilmeli ki sürücüler yaya haklarına saygının ne olduğunu öğrensinler.
şöyle bir kaza avrupada olsun adamı bitirirler ölene kadar hapis yatar.bizde ise hey yavrum hey
İlk cezayı yaya geçidine yakın yere parkeden otobüs şoförüne, daha sonra yaya geçidinde duraklamayan araçlarlara keseceksin.
Cinayet lan bu.
YAYA GEÇİTLERİNDE YAYALARA YOL VERİİİİİİİNNNNNN HEEEEYYYYYY.
Bu Kaza Bir Milat Olmalı ve Her İki Şöföre de En Üstten AĞIR CEZA ( HAPİS) Verilmeli.! Hatta Hanımefendi Orada Beklerken Yol Vermeyip Geçen Araçların Şöförleri de Tespit Edilip EN AĞIR PARA CEZASINA Çarptırılmalı.! Akabinde de BU CEZALAR KAMU SPOTU Olarak Tv'lerde Dönmeli,Bu CİNAYETLERİN Önüne Ancak Böyle Geçilebilir.! Hanımefendiye ALLAH'TAN Rahmet,Yakınlarına da Sabırlar Diliyorum.....
OTOBÜSÇÜ KÖR GİBİ GELİYOR RESMEN CİNAYET .İDAM EDİLMELİ.
Yol vermeyen tüm sürücüler hatalıdır.
Yurtdışında arkadaşım yaya geçidine neden bakarak geçiyorsun dedi . Bende Türkiye de yaya geçidinde yavaş yürüyene, yada sağına soluna bakmazsan ölürsün yada dakat kalırsın . Araba çarpar dedim . Gmrdüğünüz üzere adam hız kesmemiş ve vefat etmiş arkadaş . Biraz saygılı olun yayalara . O yaya siz de olabilirdiniz . Allah rahmet eylesin
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