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İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te maskeli grup, ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırı düzenledi. Bir güvenlik görevlisinin yaralandığı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Velibaba Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 80 dairenin bulunduğu sitede bir ev sahibi ile site sakinleri arasında "kiracı" nedeniyle tartışma açıktı. Site sakinleri, kendilerine rahatsızlık veren kiracının çıkarılmasını isterken ev sahibi ise buna karşı çıktı. Tartışmanın ardından iddiaya göre ev sahibinin tanıdıklarından oluşan grup, gece saatlerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırı düzenledi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YARALADILAR

Korku dolu anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Site girişine ve görevlilerin kulübelerini parçalalayıp rast gelen ateş açan grup güvenlik görevlisi Baran Ş.'yi yaraladı.

Grup, otoparktaki bazı araçlara da zarar verdi. Saldırıda bulunan grup, ardından olay yerinden ayrıldı. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayan karışan bir çoğu maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
İSTANBUL PENDİK KAYNARCADA POLİS GOREV YAPMIYOR TEXSAS HALT ETMİŞ BURDA KARAKOLU ARA BANANE DER GİBİ 155 İ ARA DİYOR EE ULAN ADAM SIKIYOR GELSENE SEN BU MEMLEKETİN POLİSİ DEYİLMİSİN ÖZELLİKLE ÇAMÇEŞME POLİS KARAKOLU NE OLDUGU BELLİ DEYİL
saclarını yandan kazıtıp ustlerını bırakan tiplerden uzak durun yoksa başınıza bela alırsınız ya toprağa yada cezaevine girersiniz
verin verin kisisel silahlanmaya ve kolay ruhsat alinmasina izin verin artik herkezin belinde Silah var!
okadar erkeklerse niye kaçıyorlar nereye kaçıyorsunuz sonrada mağdur rolü yaparlar. bina şikayetçi ise vardır bir bok.
MAŞALLAH, MAŞALLAH GENÇLER PEK FAALMİŞ.
UGANDA MUZ CUMHURİYETİNDE SIRADAN BİR OLAY...
Aileleriniz sizin bu görüntülerinizi görünce acaba biraz utanırlar mı...? biz böyle mi evlat yetiştirdik diye... yazıklar olsun kalıbınıza kimsiniz nesiniz şehrin ortasında herkes bir alikıran baş kesen olmuş.....
bu zibidilere bu hakkı verene yazıklar olsun
GELDE SÖVME BU ORR....ÇOCUKLARINA , EFENDİ İNSANLAR NASIL HUZURLA BAKSIN YARINLARINA , YA ÇOCUKLARA NE DEMELİ , UMUT BEKLERKEN DÜNYADAN NE BEKLERLER HAYVANLARINDAN
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