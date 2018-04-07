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İstanbul polisinden alkol ve kumar denetimi: 33 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

İstanbul polisi, alkol satışı yapan ve kumar oynatılan mekanları denetledi.

İstanbul polisi, alkol satışı yapan ve kumar oynatılan mekanları denetledi. Denetimlerde 33 şahıs gözaltına alınırken, 68 iş yerine toplam 159 bin TL ceza kesildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması ile meydana gelebilecek muhtemel asayiş, ahlak ve kumar olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamaya 39 ilçeden 2 bin 400 polis katıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürleri ekipleri gece 22.00’da başlayıp 00.00’da biten uygulama kapsamında umuma açık ve alkol satışı yapan yerleri denetledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan bizzat yönettiği denetlemede şüpheli görülen 8 bin 422 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulama sırasında 499 iş yeri ile saat 22:00’dan sonra alkol satışı yapan 354 iş yeri denetlendi.
Denetlemelerde kapsamında 33 kişi gözaltına alınırken, kurallara uymayan 68 iş yerine toplam 159 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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