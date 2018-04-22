İstanbul polisinden zehir tacirlerine operasyon

Van’dan İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 500 bin TL değerinde 10 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin Van’dan İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 15 Nisan Pazar günü Tuzla ve Düzce’de operasyon düzenledi. Operasyonda İ.B. ve S.S. isimli zehir tacirleri yakalandı. Şahısların valizlerinde yapılan aramalarda ise 500 bin TL değerinde 10 kilogram eroin ele geçirildi. Valizlerin aranma anları saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.