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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 09:55 | Son Güncelleme 4 saat önce

Bugün saat 06.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler çekildi.

Semih Kurt'un cep telefonu ile çektiği fotoğraf ve videoda, terminal binası tarafında oluşan ışıklar dikkat çekti. Bu arada Pendik-Ataşehir ve Tuzla ’da vatandaşlar aynı ışık huzmesini çekerek sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.

Sabiha Gökçen’de kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu. Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti. Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX'e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Bu olsa olsa göğe yükselen yüce isanın yüzünün nurudur
şanlıurfada askerim. aynı şeyi sabaha karşı burdada gördük. havada tek bulut yokken bu görüntü vardı
olsa olsa kırlangıçların dansı gece olunca projektörlerde aydınlatınca böyle bi görüntü oluşmuş öküz aıtında buzağı aramaya gerek yok
camda yansıyan ışığı uykulu bir şekilde dışarı bakan köylünün ufo sanması :)
tambi chp zihniyeti
sadece istanbul değil antalya konya başta olmak üzere birçok ilde sabah 6:30 sıralarında bu cisim çok net bir şekilde görüldü
kedidir kedii
KEDİDİR O KEDİ
2018 e gireceğimizi bazı şizofrenlere hatırlatmayı bir borç bilirim.
bu kadar sonsuz kainatda yanlız değiliz zamanı geldi ve geliyorlrda hg diniz uzaylı dostlarımız .)
Batman şehrinde ikamet etmekteyim aynı durumla sabah 04:00 sularında balkonda sigara içerken karşılaştım ve bir anda kayboldu.
1.Köprü üstünde saat (6.35 - 6.40) geçerken gördüm beykoz üstünde idi kaynağı ışığın gücü azaldı bi ara ama yarı çapı devasa ölçüye ýükseldi en az 30 km idi. Açısı 90 derece.10 km yükseklikte bu ışığı verebilecek bi makina yok dünyada.
lan ne alakası var bildiğin göktaşı düşüyor ne sığırsınız
aynı olay bugün gazianteptede yaşandı yaklaşık 20 dk sürdü
Sadece ben gördüm sanıyordum çünkü çok yakında duruyordu herkes görmüş maşallah
waw yaşasın cisimimiz oldu .
sabah namazından çıkarken Midyat /Mardin den arkadaşlarla bizde o ışığı gördük
Ben trabzondayım sabah hem foto hem video çektim yaklaşık 10sn sürdü ..buraya resim eklenebilse eklerdim
Kuala Lumpur'da yaşıyorum 4.48'de aynı ışığı ben de gördüm.
kimsin sennnnn
AYNI ŞEYİ VANDA AYNI SAATLERDE İŞE GİTMEK İÇİN YOLA KOYULUNCA BENDE GÖRDÜM
@dogullu_2015 yav şimdi bak ne geliyor akla başımıza kötü bişeylermi gelecek gerçi şu sıkıntılkı gunlerde daha ne kötü olabilirki memeleket teke elden yönetiliyor muhalefet diye bişey yok malum erk ler istediği gibi kanunlar yapıp yöneltiyorlar ya bu nun daha nesi olabilir kardaş valla bilemiyom hade herşeyin hayırlısı diyelim başımıza gökten taş maş yağacak diye korkuyorum heee sen nedersin
kesin fetonun işidir... kesin fetoo
adana da öğretmenim sabah 7 de ders baladığı için öğrenciler erken gelmek zorunda kalıyorlar bir öğrencim bu görüntüye benzer birşey gördüğünü söyledi şimdi burda görünce şaşırdım
Bizde Eskişehir de sabah 6.30 aynı şeyi gördük.Komik ve saçma yorumlar bir tarafa fakat bilimsel bir açıklama yapılmalı..göktaşı olabilir.
yokmu füzeniz indirin görelim ne olduğunu
ufolular hava alanını kaçırmaya gelmişler
Uzaylılar bastı.
:) :)
UFO Fenomeni Sn. Haktan AKDOĞAN beyden medyaya bu konuda bir açıklama bekliyoruz.
@angora_06 ben söyleyim bunlar kırlangıç kuşu gece dansı yapıyorlar
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