İstanbul Şehir Tiyatroları’nda bu hafta 14 oyun sahnelenecek

Batılılaşma yolundaki Osmanlı’nın sancılarını, II. Abdülhamit Han’ın son dönemleri ile İttihat Terakki’yi, mesleğine aşık bir asker olan Binbaşı Fehmi Aksaray’ın gözünden anlatan oyun, aynı zamanda hüzünlü bir aşkın da hikayesini konu alıyor. Aynı adlı romandan sahneye uyarlanan Makedonya Gamzesi, dönemin siyasi ve sosyal şartlarını o zamanların İstanbul'unu, sokaklarıyla, insanları ve yaşam koşullarıyla gerçekçi bir biçimde gözler önüne seriyor. Üstün İnanç’ın yazdığı Tarık Şerbetçioğlu’nun yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Aslı Menaz, Aybar Taştekin, Nafiz Can Tarakçı, Cem Uras, Cemal Ahhan Şener, Çağlar Polat, Deran Özgen, Emrah Can Yaylı, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Mert Aykul, Emrah Özertem, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Nazif Uğur Tan, Özgür Dağ, Selen Nur Sarıyar, Sinan Bengier, Şeyda Arslan, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu, Yeşim Mazıcıoğlu, Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 5-7 Nisan tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

Sinema ve sahnede bir klasik olmayı başarmış On İki Öfkeli Adam, Şehir Tiyatroları’nda çağdaş bir rejiyle seyircinin beğenisine sunuluyor. Şüphelinin suçlu olduğunun genel kabul görüldüğü jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa ne olur? 12 jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan, Reginald Rose’un yazıp Arif Akkaya’nın yönettiği oyunda, Ali Gökmen Altuğ, Mehmet Avdan, Selçuk Yüksel, Metin Çoban, Rahmi Elhan, Kutay Kırşehirlioğlu, Gün Koper, Enes Mazak, Nihat Alpteki, Serdar Orçin, Ahmet Özarslan, Erkan Akkoyunlu ve Burteçin Zoga rol alıyor. Oyun, 4-7 Nisan tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çara ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akıl almaz olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat. Jacques Deval’ın yazıp Haldun Dormen’in yönettiği oyunda, Can Başak, Müge Akyamaç, Hakan Güner, Süeda Çil, Dilay Taşkaya, Özgün Akaçça, Çağrı Hün, Ceylan Çete, Engin Akpınar, B. Çağatay Çakıroğlu, Can Doğan, Onur Şirin ve Buğra Can Ildırışık rol alıyor. Oyun, 4-7 Nisan tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.