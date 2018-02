İstanbul Şehir Tiyatrolarında bu hafta 17 oyun sahnelenecek

KAHVEDE ŞENLİK VAR

“Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var, bir kadın ile bir erkeği karşı karşıya getirir. Sabahattin Kudret Aksal’ın uyuşmanın da uyuşmazlığın da en büyük örneği olarak tanımladığı kadın ve erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu bol eğlenceli sohbetin sonu nereye varacaktır? Kozların kıran kırana paylaşıldığı bu mücadelenin kazananı kim olacaktır? Kadın mı? Erkek mi? Yoksa garson mu?”

Sabahattin Kudret Aksal’ın yazıp Murat Ozan’ın yönettiği oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli rol alıyor. Oyun, 21-24 Şubat tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER

“Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akıl almaz olaylar gelir.”

Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı Haldun Dormen’in yönettiği komedi oyununda Can Başak, Müge Akyamaç, Hakan Güner, Süeda Çil, Dilay Taşkaya, Özgün Akaçça, Çağrı Hün, Ceylan Çete, Engin Akpınar, B. Çağatay Çakıroğlu, Can Doğan, Onur Şirin ve Buğra Can Ildırışık rol alıyor. Oyun, 22-24 Şubat tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.