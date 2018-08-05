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İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 16:14 | Son Güncelleme

İstanbul Şile'de dalgalara kapılarak kaybolan minik Berrak'ın cansız bedeni bulundu. Arama çalışmalarına katılan Berrak'ın bir yakını "Hiç kimse hiç bir zaman bir ölüye sevinmez. Biz şimdi ölümüzü bulsak sevineceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cansız bedeni bulundu.

Olay dün Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte denize gelen 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

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İhbar üzerine sahil güvenlik, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilmişti. Denizin dalgalı olması ve havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan arama tarama işlemleri sonrasında minik Berrak'ın cansız bedeni bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Şile ağva istanbul Berrak

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