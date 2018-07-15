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İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 03:57 | Son Güncelleme

Şişli’de 8 katlı bir apartmanın çatısına çıkan bir kişi kurusıkı tabanca ile etrafa rastgele ateş açtı. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda, 1 saatlik ikna çalışması sonrası çatıdan indirilen şahıs gözaltına alındı.

Olay, saat 01:30 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen Yüksel Y., apartman görevlisi olduğu 8 katlı apartmanın çatısına çıktı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Çatıda bir süre bekleyen Yüksel Y., daha sonra elindeki kurusıkı tabanca ile etrafa rastgele ateş açtı. Şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise şahsın bulunduğu apartmanın önüne şişme minder açtı.

1 SAAT SONRA İNDİRİLDİ

10 yıldır apartmanda apartman görevlisi olduğu öğrenilen Yüksel Y., polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonrası çatıdan indirildi.
Çatıdan indirilen Yüksel Y., polis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA/DHA

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Şişli istanbul kurusıkı tabanca

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