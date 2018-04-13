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İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda minibüse silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 13:43 | Son Güncelleme

İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda tartıştığı minibüs şoförünün yolunu akrabalarıyla birlikte kesen şahıslar, şoförü pala ve levyeyle darp edip silahla defalarca ateş ederek kayıplara karıştı.

İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda tartıştığı minibüs şoförünün yolunu akrabalarıyla birlikte kesen şahıslar, şoförü pala ve levyeyle darp edip silahla defalarca ateş ederek kayıplara karıştı. Kurşunların şans eseri isabet etmediği ancak aldığı darbelerle yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Bağcılar’da bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda (İSTOÇ) meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde tartışma yaşadığı minibüs şoförü Barış H.’nin yolunu akrabalarıyla birlikte keserek, sopa ve levyeyle saldırdı. Arabanın camlarını kıran saldırganlar, yanlarında bulunan silahla Barış H.’ye defalarca ateş etti. Şans eseri kurşunların isabet etmediği şoför, aldığı darbelerden dolayı yaralandı. Yaralı şoför 112 sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, inceleme başlattı. Polisin zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.
Olayı anlatan Zakir Coşar, “Sabah bir kavga sesi duyduk. Aşağıya indik baktık ki birbirlerine girmişler. Biz ayırdık. Sonra araca geçerek koşuştular. Sonra bir ürün vermek için başka bir yere gittik. Geri geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık” dedi.

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