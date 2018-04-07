İstanbul trafiğinde korkuç görüntü! Alev alev yandı

Olay, saat 04:30 sıralarında E5 Karayolu Ankara istikameti Ataköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Cindemir yönetimindeki 34 TJP 22 plakalı ticari taksi Ankara istikametine ilerlediği sırada, otomobilin ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra aracını sağa çeken Cindemir’in güçlükle kendini dışarı attığı taksinin motor kısmı alev topuna döndü. Yükselen alevler yol kenarında bulunan diğer taksici meslektaşları yangın tüpüyle müdahalesi yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
TAKSİNİN YANMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Taksi sürücüsü Ahmet Cindemir, “ Araç seyir halindeyken bir anda parlamaya başladı. Araç içerisinde tektim” dedi. Alev topuna dönen ticari taksinin o anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İHA
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