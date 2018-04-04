İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuyan çocuklar kamerada

İstanbul trafiğinde 5 çocuk seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak ilerledi. Yaşanan o tehlikeli anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul trafiğinde bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen 5 çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuklardan biri tehlikenin boyutunu iyice arttırarak kamyonetin dorsesine tırmandı ve uzun süre bu şekilde yolculuk etti. Hem kendi canlarını hemde diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan çocuklar, bu kadarına da pes artık dedirtti. Ölüme meydan okuyan çocuklar seyir halinde olan bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.
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