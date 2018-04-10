İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali"nin açılışı yapıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan ve restorasyonu tamamlanan Nuruosmaniye Camii'nin altındaki mahzen de 300 yıl sonra ziyarete açıldı.
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