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İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 19:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali"nin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali"nin açılışı yapıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan ve restorasyonu tamamlanan Nuruosmaniye Camii'nin altındaki mahzen de 300 yıl sonra ziyarete açıldı.

İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı

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Cumhurbaşlanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali"nin açılışı yapıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan ve restorasyonu tamamlanan Nuruosmaniye Camii'nin altındaki mahzen de 300 yıl sonra ziyarete açıldı.
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Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi'nde düzenlenen sergi açılışına Yeditepe Bienali'nin küratörü Serhat Kula katıldı. Kula, " Nuriosmaniye gibi barok mimarisiyle inşa edilmiş mükemmel bir Osmanlı yapısının alt kısmının tamamen bizim için bir sergi alanına dönüşmüş oldu, bu süreç bizi biraz yordu.
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Daha öncesinde kullanılmayan bir mekan. Yaklaşık 300 yılın sonunda ilk defa içine gireceğiz. 'Mekandan Taşanlar' konseptimizde içerik olarak ağırlıklı medya sanatları ve 3 boyutlu heykel ve objelerle mekanın tahsisini yaptık" dedi.
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MAHZENDE 'MEKANDAN TAŞANLAR' SERGİSİ

MAHZENDE 'MEKANDAN TAŞANLAR' SERGİSİ
825 metrekare kullanım alanlı, 2 bin 42 metrekare büyüklüğündeki mahzendeki 'Mekandan Taşanlar' sergisine ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Mahzeni gezen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Nuriosmaniye Camii'nin tarihi yarım adanın ve İstanbul'un üçüncü tepesi olduğunu söyledi. Demir, "Bienal fikri yaklaşık 2 yıllık bir düşüncenin ürünü.
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Hedefimiz, geleneksel sanatımızın yüzyıllardır birike birike gelmiş mükemmel halini almış bu geleneksel sanatımızın en önemli nadide eserlerin bienal vasıtasıyla tanıtımı, sadece Türkiye değil, bütün dünyaya tanıtımını gerçekleştirmek. 6 yüzü aşkın sanatçının katıldığı, 3 bin tane eserin sergilendiği ve 28 tane tarihi eserde sergilenen bir etkinlik bu. Geleneksel sanatlarımızın yansımaları var. Çağdaş eserlerdeki gelenek etkisini görebiliyoruz. Geleneksel sanatımızın çağdaş yorumlarını da görebiliyoruz. Beş farklı alt temayla gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu. Sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Yeditepe Bienali Nuruosmaniye Camii

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