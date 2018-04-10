Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali"nin açılışı yapıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan ve restorasyonu tamamlanan Nuruosmaniye Camii'nin altındaki mahzen de 300 yıl sonra ziyarete açıldı.

İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı

1 / 5 Cumhurbaşlanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali"nin açılışı yapıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan ve restorasyonu tamamlanan Nuruosmaniye Camii'nin altındaki mahzen de 300 yıl sonra ziyarete açıldı.

2 / 5 Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi'nde düzenlenen sergi açılışına Yeditepe Bienali'nin küratörü Serhat Kula katıldı. Kula, " Nuriosmaniye gibi barok mimarisiyle inşa edilmiş mükemmel bir Osmanlı yapısının alt kısmının tamamen bizim için bir sergi alanına dönüşmüş oldu, bu süreç bizi biraz yordu.

3 / 5 Daha öncesinde kullanılmayan bir mekan. Yaklaşık 300 yılın sonunda ilk defa içine gireceğiz. 'Mekandan Taşanlar' konseptimizde içerik olarak ağırlıklı medya sanatları ve 3 boyutlu heykel ve objelerle mekanın tahsisini yaptık" dedi.

4 / 5 MAHZENDE 'MEKANDAN TAŞANLAR' SERGİSİ 825 metrekare kullanım alanlı, 2 bin 42 metrekare büyüklüğündeki mahzendeki 'Mekandan Taşanlar' sergisine ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Mahzeni gezen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Nuriosmaniye Camii'nin tarihi yarım adanın ve İstanbul'un üçüncü tepesi olduğunu söyledi. Demir, "Bienal fikri yaklaşık 2 yıllık bir düşüncenin ürünü.