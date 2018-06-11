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İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 06:19 | Son Güncelleme

İstanbul’da, evine kadar takip ettiği 12 yaşındaki kız çocuğuna elektro şok cihazı kullanarak zorla tacizde bulunan 38 yaşındaki Selçuk S., yakalanıp cezaevine gönderildi.

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

İstanbul Şişli'de gündüz vakti yaşanan cinsel taciz skandalı şoke etti. 12 yaşındaki kız çocuğunu takip eden ve elektro şok cihazı kullanarak zorla evine girip cinsel tacizde bulunan Selçuk S. isimli şüpheli tutuklandı. İddianameye göre olay şöyle gelişti: Ortaokul öğrencisi olan mağdure Şişli'de oturuyordu. Olay günü okuldan çıkıp eve doğru yürüdüğü sırada evine yakın bir yerde şüpheli ile karşılaştı. Şüpheliden çekinen ve korkan küçük kız evine doğru gitti. İçeri girip merdivenlerden çıkarken apartmanın kapısının açıldığını ve ayak sesleri duydu.

EVDEKİ TABLETİ DE ÇALDI

Bunun üzerine acele ederek kendi daire kapısını açıp, içeri girmek istedi. Tam kapıyı kapatacakken şüpheli Selçuk S., elinde bulunan elektrikli şok cihazını mağdureye doğrulttu. Bir eli ile ağzını kapattığı küçük kızı daha sonra içeriye iterek kapıyı kapattı. Küçük kız korkudan bayılmış gibi yaptı. Şüpheli mağdurenin uyanık olduğunu anlayınca kolundan tutarak oturma odasına götürdü. Burada küçük kıza cinsel tacizde bulundu. Mağdurenin direnmesi üzerine müştekiyi bırakarak evde bulunan tableti alıp kaçtı. Küçük kız babasını arayarak olayı anlattı ve polise şüphelinin eşkâlini verdi. Olaydan bir ay kadar sonra eşkâl bilgilerine uyan şüpheli otobüse binerken yakalandı. Şüphelinin üzerinden mağdureye karşı da kullandığı elektro şok cihazı çıktı. Küçük kız tam ve kesin olarak şüpheliyi teşhis etti.

ÜÇ SUÇ KAPSAMINDA HAPİS

Selçuk S. alınan savunmasında, üzerine atılı suçlamayı reddetti. İddianamede, şüphelinin "Çocuğun cinsel istismarı" suçunu, elinde bulunan elektro şok cihazı ile korkutarak evdeki tableti almak suretiyle "Nitelikli yağma" suçunu, mağdurenin evine zorla girmek suretiyle de "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçunu işlediği belirtildi. Savcılıkça şüphelinin atılı suçlar kapsamında hapis cezası istendi.

(SABAH)

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