HABER

İstanbul'un göbeğinde vahşet: Sokak köpeğinin makatına silikon sıkıldı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 11:39 | Son Güncelleme

Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) tarafından sosyal medyada paylaşılan ve 82 yaşındaki bir adamın köpeğe tecavüz girişiminde bulunurken kaydedilen görüntüleri henüz zihinlerden silinmemişken, yeni bir skandal gelişme daha yaşandı. İstanbul Karaköy'de bir sokak köpeğinin makatına silikon sıkıldığı iddia edildi. Ameliyata alınan köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'un göbeğinde vahşet: Sokak köpeğinin makatına silikon sıkıldı

İstanbul Karaköy'de iki kadın tarafından zayıflamış halde bulunan köpeğin işkenceye maruz kaldığı ve bu nedenle öldüğü iddia edildi. 'Petarmyshop' isimli Instagram hesabından paylaşılan bilgilere göre; çok zayıflayan köpeğin dışkısını yapmaya çalışırken zorlandığını gören iki kadın tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanarak veterinere götürüldüğü belirtildi. Köpeği tedavi ettirebilmek için yardım isteyen iki kadın, belediyeden de bu konuda bir yardımın yapılmadığını iddia etti.

Kadınlar tarafından veterinere götürülen köpeğin röntgen sonuçlarında bağırsaklarının tamamen silikonla doldurulmuş olduğu görüldü. Makatından sıkılan silikon nedeniyle yemek yiyemeyen ve dışkı yapamayan köpek ameliyata alındı. Konu ile ilgili olarak veteriner kliniğinin Instagram hesabından yapılan ilk açıklama şöyleydi:

'Coffee 2 haftadır @eceaykultas ve @watdirivizzik in peşinde olduğu bir köpekti. İskeleti çıkmış, 10 adımda bir kaka yapmaya çalışıp yapamayan genç dişi bir köpek. Yaptığı kaka da zift gibi, kanama var. Yakalanmasına yardım eden işçiler tinercilerin silikon sıktığını söyledi! Bugün çekilen röntgende bağırsakların komple dolu olduğu görüldü. Röntgeni sola kaydırarak görebilirsiniz. Doktorumuz elle muayene etti, içerisi taş gibi olmuş! Ne yemek yiyebiliyor, ne kaka yapabiliyor. Yaşaması resmen mucize!! Bu akşam operasyona girecek, kalın bağırsaktan bu illet nasıl temizlenir bilmiyoruz dua edin. Karaköy'deki köpekler büyük tehlike altında, lütfen artık bir şeyler yapın. Coffee'de çok ciddi bir enfeksiyon var aynı zamanda. Şu anda toksoplazma tedavisi görüyor, tedaviye verdiği cevaba göre daha güzel gelişmeler aktaracağız inşallah size.'

kopek-makatina-silikon-2

KÖPEK HAYATINI KAYBETTİ

Köpeğin tedavisiyle ilgilenen klinik tarafından köpeğin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Ameliyat sonrasında kalın bağırsağının temizlendiği yemek borusunun delinerek sonda takıldığı ancak köpeğin tedavi sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!
Çocuk parkında köpeğe tecavüz ederken yakalandı!Çocuk parkında köpeğe tecavüz ederken yakalandı!
Köpeğe tecavüz etti, serbest bırakıldı! Karara mahalleli tepkili...Köpeğe tecavüz etti, serbest bırakıldı! Karara mahalleli tepkili...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek silikon istanbul karaköy

En Çok Okunan Haberler

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

8 yaşındaki 3 çocuğa tecavüz etti, kendi kanlarını içmeye zorladı!

8 yaşındaki 3 çocuğa tecavüz etti, kendi kanlarını içmeye zorladı!

Okuyucu Yorumları 26 yorum
bunu yapanın yapanların allah bin bir türlü belasını versin sakat kalsınlar taşa dönsünler sürüm sürüm sürünecek hale gelsinler acımasız pislik yaratıklar
Bunu yapana aynısını yapmayı çok isterdim. Umarım biran önce Allah cezasını verir.
Dünya üzerinde yaşayan en iğrenç yaratık, biz insanlarız
bu yorumu begenen 40-50 tane insan gorunumlu hayvan var demekki. genelleme yapamazsin insan var insan var.
@adolfhitlerr ne oldu işine gelmedi yaran varki gocunuyosun kim bilir zamanında kime neler yaptıysan artık
@adolfhitlerr Yani demek istediği bunu yapan bir insan bir uzaylı değil.. Bunu köpeğe kim yaptı bir insan yaptı..! Yani orda biz dahil bütün insanlara bir genelleme yapmıyor.. Bunu yapan bir insan yada bir grup insanlar.. Dolasıyla bizim dünyamızda malesef bu denli yaratık insanlar çok.. Diğer milyonlarca gezegenlerinde neler döndüğünü bilmediğimiz içinde insanlar 1.sıraya çıkıyor uzaylılar geliyor dünyaya birşey yaptıklarını görmedim geziyorlar sadece :)
biz ümmet olarak beddua ya karşıyız ama bunu yapan kişinin bin mislisini bu dünyada yaşamasını istiyorum
Vatana millete bir katkısı olmayan insanları doldurun gemiye bırakın okyanusa kardeşim bu nedir ya bu vahşet nedir ? Veya bırakın sınıra nereye giderse gitsin.
memlekette ne kadar 2 ayaklı hayvan varsa sokaklarda geziyor bizlerle aynı havayı soluyor aynı haklara sahip oluyor bu tür hayvanları asıl uzayda bir kütle sahibi yapmamak lazım o hayvana silikon değil kezzab sıkmak lazım
DİYANETTEN MAAŞ ALAN HOCALAR HİÇ BİR ŞEKİLDE TABİAT SEVGİSİ HAYVAN SEVGİSİNDEN BAHSETMİYORLAR .SONRADA BÖYLE OLUYOR .
@bizedogrugerekli_2017 onlar sadece para sevgisini ve lux araba sevgisini bilir
Allah belasını versin bunu kim kimler yaptıysa
hayvanlara eziyet edenlere caydırıcı ceza getirmeyen bu konumda herne kadar insan varsa hepsi bunun sorumlusudur ve inşallah günahınınada ortak olurlar... ve çekerler.....
Bu nasıl insanlık dahası insan dahi diyemiyorum, merhametsiz aciz zavalılıar, yapan hayvan sen daha hayvansın, onun ağzı var dili yok, sıkıyorsa çık ta mllet senin ağzının payını versin
bunu yapanların yaşama hakkı olduğunu düşünmüyorum. hiç bir canlı başak bir canlıya bu şekilde eziyet etmez.adı insan denen mahluklar o canlıya ne yaşattıysanız sizde yaşayın
Lanet olası insan görünümlü iblisler. Ne istediniz bu masumdan, bu kadar acı çektirdiniz, masumiyeti dışında size ne yaptı cani yaratıklar. Dilerim aynı acıları yaşamadan ölmessiniz....:(( Allahım herşeye sen kadirsin. Bunların yaşamaya hakkı olmamalı.....
yazık olmuş
bunu yapan insan olamaz hayvanda olamaz .ancak lanetli bi yaratık olabilir.
insanların içinde hiçmi merhamet kalmamış savunmasız bir canlı sonuçta
ALLAH İBRETLİK BİR BELA VER YA YERDEN YA GÖKTEN BU VİCDANSIZ SAPIKLARA Kİ BÜTÜN DÜNYAYA ÖRNEK OLSUN GAZABINI GÖSTER BU ŞEYTANLARIN İNSAN GÖRÜNÜMLÜ NAMUSSUZ HASTALIKLILARIN ÜSTÜNE.. amin
ne fazla ne de daha az aynı acıyı çek inşallah o köpeğe bu işkenceyi yapan adi...
dış görünüşü insana benzeyen canlı türü o kadar çoğaldı ki bunlarında bir an önce üzerindeki elbiselerinin çıkarılarak hak ettikleri muameleyi görmeleri gerekmektedir.
abi devlet bu sapıklıkların nedenini araştırmalı ve en kısa zamanda çözüm bulmalı. bu toplum nereye gidiyor???
bunlar hep gündem değiştirme haberleri. uyu benim otobur kardeşlerim.
Vakti saatinde sürekli ibadet eden namaz kılan bir kişi kendini Allah dostu olarak anılır bir gün yanındakilerle yoldan karşıya geçecekleri sırada karşılarına bir köpek çıkar köpeğe hoşt der.Köpekle aralarında şu konuşma geçer seni yaradan da Allah beni Yaradanda Allah der Bu hoşt kelimesini kime kullandın der Allah dostu ve bunun üzerine köpeğe yol verir YARADANDAN ÖTÜRÜ YARATILANLARI SEVMELİYİZ
Kısas yapılsın.
Diğer Haberler
Kadına pizzacıda silahlı saldırı, saldırgan adliyeye sevkedildi

Kadına pizzacıda silahlı saldırı, saldırgan adliyeye sevkedildi

Lastik botta 60 kaçak göçmen yakalandı

Lastik botta 60 kaçak göçmen yakalandı

Telefonla 27 bin 250 lira dolandırıcılığa 17 tutuklama

Telefonla 27 bin 250 lira dolandırıcılığa 17 tutuklama

Yoldan çıkan otomobil sarımsak tarlasına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil sarımsak tarlasına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’daki birliğinde kalp krizi geçiren uzman çavuş memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’daki birliğinde kalp krizi geçiren uzman çavuş memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı

Kızıltepe’de otomobil öğrenci servisine çarptı

Kızıltepe’de otomobil öğrenci servisine çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.