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İstanbul Üniversitesi'nde bölünme protestosu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

İSTANBUL Üniversitesi öğrencileri Beyazıt Meydanı'nda üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısını protesto etti.

İstanbul Üniversitesi'nde bölünme protestosu

Enver ALAS-Cansel KİRAZ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Üniversitesi öğrencileri Beyazıt Meydanı'nda üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısını protesto etti.
İstanbul Üniversitesi öğrencileri saat 14.00 sıralarında üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısını protesto etmek amacıyla Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Protestoya Boğaziçi Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden öğrenciler de destek verdi. Öğrenciler, 'Yasa tasarısı iptal edilsin', 'Üniversiteler bölünmez' yazılı dövizler açarak 'Üniversiteler bizimdir, bizim kalacak', 'İÜ bütündür, bütün kalacak' şeklinde slogan attılar.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Protestoya katılan öğrencilerin çantalarını kontrol ederek üst araması yaptı.

"TÜM YETKİLİLERİ GERİ DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ"
Öğrenciler yaptıkları konuşmalarda üniversitelerin bölünmesine tepki gösterdi ve yasa tasarısının geri çekilmesini istedi. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi adına konuşma yapan fakülte öğrencisi Ayhan Öztürk, "Tasarı tamamen yasalaşmadan, iş işten geçmeden üniversitemizin tüm bileşenleri ve halkımızı başta TBMM olmak üzere tüm yetkilileri geri dönmeye çağırıyoruz" diye konuştu.
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Zeynep Benek ise, "Hemşirelik fakültemizin İstanbul Üniversitesi bünyesinden ayrılmasını istemiyoruz. İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesi bugün bizim, daha ilerideki kuşaklar için de yapılan bir saygısızlıktır" dedi.

HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ DESTEK VERDİ
Öte yandan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu Beyazıt Meydanı'na gelerek burada bir konuşma yaptı. Kerestecioğlu, "Dün gece de evvelsi gece de meclisteydim. Geç saatlere kadar bu yasa görüşüldü. Kendi yasalarını bile savunamadılar. Kendi yasaları için yeterli sayıda milletvekili olmadığı için karar yeter sayısı istendiğinde çoğunluk olmadı. Dolayısıyla gelecek haftaya ertelendi bu yasa tasarısı. Bakteri gibi üniversite bölünmez, çoğalmaz ama mücadele devam eder. Bizler çoğalabiliriz" şeklinde konuştu.
Öğrenciler açıklamaların ardından İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'ne kadar alkış ve sloganlarla yürüdü. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
(FOTOĞRAF)

İstanbul Üniversitesi'nde bölünme protestosuİstanbul Üniversitesi'nde bölünme protestosuİstanbul Üniversitesi'nde bölünme protestosuİstanbul Üniversitesi'nde bölünme protestosu

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