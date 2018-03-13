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İstanbul Üniversitesi'nde kavga: 22 gözaltı(Ek Bilgi ve Görüntüyle)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 14:09 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 22 öğrenci gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 22 öğrenci gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusü'nde sabah saatlerinde bir öğrenci karşıt görüşlü öğrenciler tarafından darp edildi. Darp edilen öğrencinin arkadaşlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Bunun üzerine okul yönetimi durumu polis ekiplerine bildirdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri okula gelerek toplam 22 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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