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İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangınla ilgili, “Hastalarımız tahliye edilerek güvenli alana alındı. Şu ana kadar can kaybı bilgisinin gelmemiş olması sevindirici. Tahliyesi riskli olanlar güvenli alanda tutuluyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 18:59 | Son Güncelleme

IHAAW185243-ASA/05-04-2018 - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangınla ilgili, “Hastalarımız tahliye edilerek güvenli alana alındı. 05.04.2018 18:52:43 TSI NNNN

IHAAW185243-ASA/05-04-2018

- İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangınla ilgili, “Hastalarımız tahliye edilerek güvenli alana alındı. Şu ana kadar can kaybı bilgisinin gelmemiş olması sevindirici. Tahliyesi riskli olanlar güvenli alanda tutuluyor. Tahliye konusunda ciddi bir aksaklık yaşanmadı. Yangının büyük kısmı söndürüldü” dedi.

05.04.2018 18:52:43 TSI
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