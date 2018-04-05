IHAAW185243-ASA/05-04-2018

- İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangınla ilgili, “Hastalarımız tahliye edilerek güvenli alana alındı. Şu ana kadar can kaybı bilgisinin gelmemiş olması sevindirici. Tahliyesi riskli olanlar güvenli alanda tutuluyor. Tahliye konusunda ciddi bir aksaklık yaşanmadı. Yangının büyük kısmı söndürüldü” dedi.

05.04.2018 18:52:43 TSI

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