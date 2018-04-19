İstanbul ve Hakkari’deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Hakkari ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda, şekerleme poşetlerine gizlenmiş şeker süsü verilen 8 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul ve Hakkari polisi, şeker poşetlerine paketlenmiş uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. 15 Nisan’da Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan ilk operasyonda, H.F. (26) adlı şüpheliyi yakalayan Yüksekova polisi, zanlının valizinde yaptığı aramalarda şeker süsü verilmiş poşetler içinde 3 kilo 426 gram eroin ele geçirdi. Hakkari polisinin aktardığı bilgiler doğrultusunda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, aynı anda İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda operasyon düzenledi. E.S. (24) adlı uyuşturucu kuryesini yakalayan polis, zanlının valizinde yapılan aramalarda 6 ayrı şeker poşeti içinde şeker süsü verilmiş 5 kilo 65 gram eroin ele geçirdi.
Her iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Nisan’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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