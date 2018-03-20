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İstanbul ve Muğla’daki operasyonlarda 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 11:25 | Son Güncelleme

Uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 1 ton 100 kilo skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 1 ton 100 kilo skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4’ü Arnavutluk vatandaşı 7 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balkan rotasını kullanan bir şebekeyi tespit etti. İddiaya göre, Arnavutluk-Türkiye arasında uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan Arnavutluk vatandaşı M.K. liderliğindeki uyuşturucu şebekesini tespit eden polis, söz konusu suç örgütünün Muğla’dan İstanbul’a skunk maddesi getireceği istihbaratını aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bodrum ve Milas ilçelerinde gerçekleştirilen ortak operasyonda toplam 1 ton 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda, 4’ü Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam 7 uyuşturucu taciri yakalandı.

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