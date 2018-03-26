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İstanbul Vergi dairesinde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Müfettişin inşaat firması ile 2 milyon TL’lik rüşvet pazarlığı yaptığı ve paranın 250 bin

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 10:33 | Son Güncelleme

IHAAW102709-ASA/26-03-2018 - İstanbul Vergi dairesinde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. 26.03.2018 10:27:09 TSI NNNN

IHAAW102709-ASA/26-03-2018

- İstanbul Vergi dairesinde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Müfettişin inşaat firması ile 2 milyon TL’lik rüşvet pazarlığı yaptığı ve paranın 250 bin TL’sini alırken yakalandığı belirtildi. Rüşvet operasyonu kameralara da yansıdı.

26.03.2018 10:27:09 TSI
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