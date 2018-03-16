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İstanbul Yeşilköy’de bir tır üst geçide çarptı. Tırın devrilen dorsesi de arkadan gelen otobüse çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 12:34 | Son Güncelleme

IHAAW122804-ASA/16-03-2018 - İstanbul Yeşilköy’de bir tır üst geçide çarptı. 16.03.2018 12:28:04 TSI NNNN

IHAAW122804-ASA/16-03-2018

- İstanbul Yeşilköy’de bir tır üst geçide çarptı. Tırın devrilen dorsesi de arkadan gelen otobüse çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

16.03.2018 12:28:04 TSI
NNNN

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