IHAAW122804-ASA/16-03-2018

- İstanbul Yeşilköy’de bir tır üst geçide çarptı. Tırın devrilen dorsesi de arkadan gelen otobüse çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

16.03.2018 12:28:04 TSI

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