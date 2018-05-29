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İstanbul'da "10 numara yağ" operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 14:32 | Son Güncelleme

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği operasyonda yaklaşık 24 ton 400 kilogram, 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği operasyonda yaklaşık 24 ton 400 kilogram, 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri Tuzla, Başakşehir ve Bağcılar'da akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı. 25 Mayıs Cuma günü kasasında plastik depolar bulunan 4 kamyonu tespit eden polis operasyon düzenledi. Ekipler, kamyonlarda bulunan depolarda yaptığı incelemede toplam 24 ton 400 kilogram 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi. 4 sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

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İstanbul'da İstanbul'da "10 numara yağ" operasyonu
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