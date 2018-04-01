İstanbul’da 2 buçuk milyonluk çelik kasa hırsızlığı kamerada

Kadıköy’de lüks araçlarla geldikleri binalarda kapı göbeklerini patlatıp girdikleri evlerden çelik kasa çalan karı-koca, polis tarafından yakalandı. Yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalınırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olaylar, geçtiğimiz sene Mayıs ayından bu yana Kadıköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki 8 evden çelik kasaların çalındığı ihbarları üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı binaların güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Aylarca yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda ekipler şahısların eşkalini belirledi. Kimlikleri tespit edilen şahıslar geçtiğimiz 21 Mart günü Kadıköy’de yaşanan kovalama sonucu kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2 buçuk milyonluk hırsızlık kamerada

Görüntülerde, hırsızlar lüks araçla girecekleri binanın önüne geliyor. Bina sakini gibi aracı park eden şahıslar ardından binaya giriyor. Diğer bir görüntüde ise şahıslar yine bir binadan içeriye giriyor. Katları gezen şahıslar ardından çaldıkları çelik kasayı binadan çıkarıyor.