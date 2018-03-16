İstanbul’da 2 günde 1 milyonluk sahte içki yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki gün içerisinde maddi değeri yaklaşık bir milyonluk kaçak içki ele geçirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fiziki takibin ardından Bakırköy’de bir adrese operasyon düzenledi. O operasyonda gözaltına alınan şahısın ifadesi neticesinde Büyükçekmece’de bulunan villaya operasyona girilmişti. Oradan da gözaltına alınan bir kişinin ifadesi sonrasında Fatih’te bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte içki ele geçirildi. 3 adreste toplam 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen içkilerin maddi değerinin yaklaşık bir milyon lira olduğu düşünülüyor. Öte yandan emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre operasyonların devam edeceği öğrenildi.