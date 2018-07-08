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İstanbul'da 30 milyonluk kaçak sigara ve alkol imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nce 5 ay içerisinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen, yaklaşık değeri 30 milyon lira olan 11 TIR dolusu, çeşitli markalardaki kaçak sigara ve alkol imha edildi.

İstanbul'da 30 milyonluk kaçak sigara ve alkol imha edildi

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nce 5 ay içerisinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen, yaklaşık değeri 30 milyon lira olan 11 TIR dolusu, çeşitli markalardaki kaçak sigara ve alkol imha edildi.
İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 5 ay içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, yaklaşık değeri 30 milyon lira kaçak sigara ve alkol ele geçirdi. Ekipler bugün, ele geçirdikleri çeşitli markalardaki kaçak sigara ve alkolü 11 TIR'a yükleyerek Tuzla geri dönüşüm merkezine götürdü. Polis, zabıta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, burada boşaltılan ürünlerin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Radyo Tv ve Foto Film Şube Müdürlüğü ekipleri de malzemelerin imhasını kamerayla görüntü çekerek kayıt altına aldı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da 30 milyonluk kaçak sigara ve alkol imha edildiİstanbul'da 30 milyonluk kaçak sigara ve alkol imha edildi

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