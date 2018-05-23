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İstanbul'da 440 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 12:53 | Son Güncelleme

  İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin geçtiğimiz hafta yaptığı 2 ayrı yaptığı operasyonda 130 kilogram eroin ve 310 kilogram da skunk ele geçirdi.  Narkotik polisleri, 17 Mayıs'ta Silivri'de, Hırvatistan'dan gelen bir kamyonete düzenlediği operasyonda, kamyonetin tavan kısmına gizlenmiş paketlenmiş halde 310 kilogram skunk ele geçirdi.

İstanbul'da 440 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin geçtiğimiz hafta yaptığı 2 ayrı yaptığı operasyonda 130 kilogram eroin ve 310 kilogram da skunk ele geçirdi.
Narkotik polisleri, 17 Mayıs'ta Silivri'de, Hırvatistan'dan gelen bir kamyonete düzenlediği operasyonda, kamyonetin tavan kısmına gizlenmiş paketlenmiş halde 310 kilogram skunk ele geçirdi. Operasyon kapsamında Hırvat vatandaşı M.Z. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Z.'nin emekli narkotik polisi olduğu öğrenildi.

HURMA VE HELVALAR ARASINDA EROİN
Narkotik polisleri 20 Mayıs'ta ise Pendik'te, İran'dan gelerek Avrupa'ya hurma ve helva götüren bir TIR'a baskın düzenledi. TIR'da yapılan aramalarda hurma ve helva kutuları arasına gizlenmiş 130 paket halinde toplam 130 kilogram eroin ele geçirildi. İran uyruklu sürücü B.M. gözaltına alındı.

2 KİŞİ DE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Z. ve B.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da 440 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiİstanbul'da 440 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiİstanbul'da 440 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiİstanbul'da 440 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

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