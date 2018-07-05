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İstanbul'da 5 ilçede DEAŞ Operasyonu: 33 gözaltı 

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da  5 ilçede terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 28’i yabancı uyruklu toplam 33 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 5 ilçede terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 28’i yabancı uyruklu toplam 33 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında 5 ilçede operasyon düzenledi. Dün gece saatlerinde Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye ilçelerinde bulunan 11 adrese yapılan baskınlara Özel Harekat polisleri destek verdi. Operasyon kapsamında TEM ekipleri 28’i yabancı uyruklu toplam 33 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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