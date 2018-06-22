İstanbul'da 6 ayda 1 milyon 266 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri 2018 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 266 bin 813 paket kaçak sigara ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri 2018 yılının ilk 6 aylık süresince 1 milyon 266 bin 813 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ekipler aynı sürece boyunca bin 58 şüpheliyi yakalayarak tütün ve alkol kaçakçılığından işlem yaptı. Polis ekiplerinin aralıksız olarak yaptığı kaçak sigara baskınları sebebiyle sigara kaçakçıları sürekli olarak kullandıkları karayolu dışında yeni metotlar belirleyerek kaçak sigaraları havayolu ve denizyoluyla sigara taşımaya başlamıştı. Polis ekipleri kaçakçıların yeni yöntemlerini de kısa sürede ortaya çıkartarak bu yolların kullanılmaması için aralıksız denetimlerini sürdürüyor.
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