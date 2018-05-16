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İstanbul'da 80 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 12:09 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda bazı şüphelileri takibe aldı. Narkotik polisleri 9 Mayıs'ta Silivri, Çatalca ve Bayrampaşa'da bulunan 4 eve operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ve bir narkotik dedektör köpeğinin destek verdiği operasyon kapsamında B.S., İ.S., A.Ş., İ.K., Z.K. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda piyasa değeri 15 milyon lira olduğu öğrenilen 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Narkotik polisleri, Özel Harekat ve narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

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Fotoğraflar //  İstanbul'da 80 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildiFotoğraflar //  İstanbul'da 80 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
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