İstanbul’da aranan FETÖ zanlısı Kula’da yakalandı

İstanbul’da yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir avukat Manisa’nın Kula ilçesinde yakalandı.
FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’da aranan avukat E.K. sabaha karşı ailesinin yaşadığı Manisa’nın Kula ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli E.K. Kula Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İstanbul’a götürüleceği bildirildi.
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