İstanbul'da asayiş denetimleri 3- (Kadıköy)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Murat SOLAK/ İstanbul DHA İstanbul'da, 39 ilçede, 200 noktada 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce il genelinde 12'ncisi gerçekleştirilen denetimde, polis ekipleri, şüpheli görünen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçların içi ve bagajlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Narkotik köpekleriyle de araçlarda uyuşturucu araması yapıldı. Özel harekât polisleri, denetimlerin yapıldığı bölgelerde güvenlik önlemi alırken polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Denetimler, 22.00'a kadar devam edecek.
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