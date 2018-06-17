İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı (Fatih) 2

Cengiz ÇOBAN-Özgür EREN-Hakan KAYA-İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı. TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR ŞÖYLE: -Avrasya Tüneli -Atatürk Bulvarından Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım, -Gerekirse Taksim İstikametinden Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım -Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesinden Gelen Akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci İstikametine Kapatılacak -Ragıp Gümüş Pala Caddesi -Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci İstikametine -Reşadiye Caddesi -Hamidiye Kavşaktan Sirkeci Meydan İstikamet -Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu Çatladıkapı Kumkapı, Yenikapı, Yedikuledemirhane Caddesinden Zeytinburnu Ek -Hizmet Binası Sahil Kuzeye Katılım Arası Çıkan Tüm Yollar, Tüm Cadde Ve Sokaklar -Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağdan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi Katılım Ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil -Keneddy Caddesine Kadar Gidişli Gelişli Ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar -Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlı Çeşme Otopark Alanı Onuncu Yıl İstikameti Ve Demirhane Caddesine Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar -Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan İle Galata Köprü Arası Gidiş Ve Geliş -Avrasya Tüneli (Her İki Yön) Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR İSE ŞUNLAR: -D-100 Kuzey - Güney Yol, -Yeşilköy Havuzlu Kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres Yolu, -Ataköy Sahil - Adnan Kahveci Bulvarı, -Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı, -Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı, -Vatan Caddesi, -Millet Caddesi, -Balat Sahil -Atatürk Bulvarı -Avrasya Tünelini Anadolu İstikametinden Kullanmak İsteyen Araç Sürücüleri, Doktor Eyüp Aksoy Caddesini Takiben Nuh Kuyusu Caddesini Takiben Mahir İz Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametine Yönlendirilecek; Ayrıca Harem Arabalı Vapur İskelesi"ne yönlendirilecek
AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!
Son dakika! TSK açıkladı! Kandil'de teröristlere büyük darbe
Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp
Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Okuyucu Yorumları 0 yorum