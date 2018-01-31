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İstanbul'da bir rezidansta kemerli cinayet itirafı!

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 07:25 | Son Güncelleme

İstanbul’da oturduğu rezidansın 22’nci katında kemerle dövülerek öldürülen Yavuz Anuk’un katil zanlısı Evren Gürsoy mahkemede cinayeti işlediğini kabul etti

İstanbul Başakşehir'de kız kardeşiyle birlikte oturduğu rezidansın 22'nci katında kemerle dövülerek öldürülen Yavuz Anuk'la (29) ilgili dava sürüyor. Olay anında üzerinde kanlı atlet ile yakalanan tutuklu sanık Evren Gürsoy, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Anuk'u öldürdüğünü itiraf etti. Ancak Anuk'un ailesi durumun planlı olduğuna ve birden fazla kişinin cinayeti işlediğine inandıklarını söyleyerek itiraz etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, davada biri tutuklu 6 kişi yargılanıyor. Davaya tutuklu Evren Gürsoy ve Kemal Yurttürk ile Özkan Türker katıldı. Salona ayağındaki alçı ile tekerlekli sandalyede gelen Yurttürk, "Fotoğrafını gördüm. Ne güzel delikanlıymış. Kendisi ile hiçbir münasebetim yok, hayatımda görmedim" dedi. Türker olayla bir ilişkisinin olmadığını söyledi.

İTİRAF ETTİ

Gürsoy ise Anuk'u öldürdüğünü itiraf etti. Anuk'un cezaevindeki ağabeyi Fehmi Anuk, tanık olarak geldiği duruşmada "Bana '15-20 gündür ölümle tehdit ediliyorum ve takip ediliyorum' ve 'Yanımda 4-5 arkadaş var acilen gel' dedi. Van'da olduğumu ilk uçakla geleceğimi söyledim. Ancak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu ile yakalandım ve tutuklandım. 20 gün sonra da kardeşimin öldürüldüğünü öğrendim" dedi.

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Bir oğlu mezarda diğeri hapiste olan anne Refiya Anuk, ifadesinin ardından salondan çıkarılan oğlu Fehmi Anuk'a jandarmayı aşarak sarıldı. Mahkeme başkanı, anneye engel olmak isteyen jandarmaya "Bırakın anne görüşsün" dedi ve izin verdi. Daha sonra ölen oğlunun fotoğrafını gösteren anne Anuk yarım Türkçesiyle "Hâkim bey benim sabrım yok" dedi. Mahkeme, Gürsoy'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şüpheli Recep Yılmaz hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

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