İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga takımları arasında bugün oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague Basketbol müsabakası nedeniyle saat 17.30’dan itibaren İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ataşehir’de bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş - Unicaja Malaga takımları arasında bugün oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague Basketbol müsabakası nedeniyle saat 17.30’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
"Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım), Sarı Mimoza Sokak,Leyla Sokak,Halk Caddesi - Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılacak.
Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak istikametine,Sarı Mimoza Sokaktan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek."
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