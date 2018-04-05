HABER

İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 12:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga takımları arasında bugün oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague Basketbol müsabakası nedeniyle saat 17.30’dan itibaren İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.Ataşehir’de bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş - Unicaja Malaga takımları arasında bugün oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague Basketbol müsabakası nedeniyle saat 17.30’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:"Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım), Sarı Mimoza Sokak,Leyla Sokak,Halk Caddesi - Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılacak.Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak istikametine,Sarı Mimoza Sokaktan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek."

Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga takımları arasında bugün oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague Basketbol müsabakası nedeniyle saat 17.30’dan itibaren İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ataşehir’de bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş - Unicaja Malaga takımları arasında bugün oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague Basketbol müsabakası nedeniyle saat 17.30’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
"Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım), Sarı Mimoza Sokak,Leyla Sokak,Halk Caddesi - Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılacak.
Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak istikametine,Sarı Mimoza Sokaktan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek."

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye şok tepki!Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye şok tepki!
AK Parti'den müthiş iddia!AK Parti'den müthiş iddia!
Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

Çeşme gemisinde can pazarı!

Çeşme gemisinde can pazarı!

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.