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İstanbul'da çaldı Suriye'de satacaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 14:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DAN çaldığı araçları kamyonete yükleyerek Şanlıurfa üzerinden Suriye’ye götürmeye çalışan kişi yakalandı.

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'DAN çaldığı araçları kamyonete yükleyerek Şanlıurfa üzerinden Suriye’ye götürmeye çalışan kişi yakalandı. 5 aracın el konulduğu operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

Pendik, Arnavutköy ve Bayrampaşa ilçelerinde 3 otomobilin çalındığı ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri araçları çalan kişinin adresini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında 5 aracın kamyona yüklendiğini fark eden polis soruşturmayı derinleştirdi. Şanlıurfa’ya doğru yola çıkan kamyon takibe alındı.

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Kamyonu durduran şüpheli araçları kontrol ettiği sırada operasyon kararı alan polis zanlıyı gözaltına aldı. Neye uğradığını anlamayan Şüpheli Murat Ö. yere yatırılıp etkisiz hale getirildi. Operasyon anı polis kamerası tarafından da görüntülendi.

5 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli ile birlikte Pendik’te çalınan ve Onur M. nin aracı, Bayrampaşa’da çalınan Veysel D. nin aracı ve Arnavutköy’de çalınan Mehmet Y.nin aracı ile birlikte 2 sahte plakalı araç daha ele geçirildi. Yapılan incelemelerde kamyonun da plakasının sahte olduğu ortaya çıktı.

SAHTE EVRAKLA SURİYE’DE SATACAKTI

Şüphelinin araçları Şanlıurfa’ya götürüp oradan Suriye'ye geçirip satmayı planladığı ortaya çıktı. Emniyette sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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