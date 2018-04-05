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İstanbul'da çalınan otomobil kırık dikiz aynasından Adana'da bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 10:28 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Ragıp Necdet Demirbilek'in (59) evine giren hırsız, 6 bin lira para, 4 bin lira değerinde altın ve evinin önündeki otomobilini çaldı.

İstanbul'da çalınan otomobil kırık dikiz aynasından Adana'da bulundu

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- İSTANBUL'da Ragıp Necdet Demirbilek'in (59) evine giren hırsız, 6 bin lira para, 4 bin lira değerinde altın ve evinin önündeki otomobilini çaldı. Adana'da bulunan otomobil, 146 gün sonra sahibine teslim edildi.
İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da gece saatlerinde Ragıp Necdet Demirbilek'e ait eve, bahçeye çıkan kapısını açıp giren hırsız, pantolonun cebindeki 6 bin lira para ile eşinin cüzdanında duran 4 bin lira değerindeki 8 yarım altını aldı. Masanın üzerindeki anahtarı alarak evin önünde bulunan otomobili de çalan hırsız kayıplara karıştı. Sabah uyandığında evine hırsız girdiğini fark eden Demirbilek, polise haber verdi. Bunun üzerine hırsızı yakalamak için evde çalışma yapan polis, otomobile ait bilgileri de alarak Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinde aracı aramaya başladı.
AYNADAKİ KIRIK YAKALATTI
PTS'de otomobilin sol ön aynasında kırık olduğunu tespit eden polis ekipleri, araştırdığı araçlar üzerinde bu yönde çalışma yaptı. Türkiye genelinde aranan otomobille ilgili olarak, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayından 37 gün sonra geçtiğimiz yıl 16 Aralık'ta Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir kaportacı dükkanı önünde sol aynası kırık 68 EV 468 plakalı otomobilde inceleme yaptı. Otomobil üzerindeki şase numarasını sorgulayan ekipler, üzerinde takılı plakanın aynı marka ve modele kazalı bir otomobile ait olduğunu, aracın orijinal plakasının Demirbilek'e ait 34 KD 0004 olduğunu belirledi. Kaportacı dükkanının sahibi B.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan B.K., otomobili 30 bin liraya satın aldığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen B.K. serbest bırakıldı.
146 GÜN SONRA TESLİM ALDI
Otomobilin sahibi Ragıp Necdet Demirbilek, aracı çalındıktan 146 gün sonra Adana'ya gelerek teslim aldı. Otomobili 119 bin liraya satın aldığını ve halen ödeme yapmaya devam ettiğini anlatan Demirbilek, şöyle konuştu:
"Otomobilim bulunduğu için çok mutlu oldum. Aracımın bulunacağından hiç umudum yoktu. Bulunduğunu duyunca çok şaşırdım. Borcunu hala ödüyordum, 119 bin liraya almıştım. Araç için 80 bin lira da kredi çekmiştim."

FOTOĞRAFLI

İstanbul'da çalınan otomobil kırık dikiz aynasından Adana'da bulunduİstanbul'da çalınan otomobil kırık dikiz aynasından Adana'da bulundu

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