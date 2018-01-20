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İstanbul'da çete operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 07:42 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

İstanbul Emniyeti, bir suç örgütüne yönelik olarak birçok ilçede eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Polisleri'nin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'un birçok ilçesinde bir organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon yapılan adreslerden biri de Sultangazi İlçesi Zübeydehanım Mahallesi 1281 Sokakta'ki bir gecekonduydu.

PENCEREDEN KAPININ KIRILMASINI İZLEDİLER

Özel Harekat Timleri ile birlikte kapıya gelen polis ekiplerinin seslenmesine rağmen evde oturanlar kapıyı açmadı. Polisler, 'koç başı' ile çelik kapıyı kırmaya çalışırken evde bulunan bir kadın ve bir erkek cama çıkarak polislere tepki gösterdi. Polislerin "Kapıyı açın" çağrısına rağmen kapıyı açmayan bu kişiler, "Kapı açılmıyor, açabilirseniz açın" diye cevap verdi.

EVİN İÇİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ İZİ

Çelik kapının kırılmasının ardından ekipler arama yapmak için eve girdi. İçeride bulunanlar gözaltına alınırken, evin girişinde silahlı bir terör örgütünü simgeleyen bazı figürlerin olması dikkat çekti.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÇEVRE GÜVENLİĞİ

Evin içinde detaylı aramalar yapılırken, Özel Harekat Timleri de dışarıda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Herhangi bir olaya karşı uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan ekipler, araçların sokaktan geçmesine de izin vermedi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul genelinde yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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